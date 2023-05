Scudetto Napoli | Spalletti su Instagram | “Per diventare Campioni ci vogliono tre regole…”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lucianoè l’uomo del momento per tutto il calcio italiano e forse non solo. Il tecnico toscano si è preso la scena conducendo un campionato prefetto con il, portandolo dopo 33 anni dall’ultima volta, alla vittoria del terzo campionato nella sua storia. Nel day after della notte magica di Udine, Luciano Spaletti ha voluto postare una fotodi tutto ilsu, sottolineando le tre regole per esseree vincenti. Queste le parole spese di Spaletti: “Tre le regole per essere: città appassionata, calciatori fantastici…e destini forti!GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE!” Visualizza questo post suUn post condiviso da Luciano ...

Dopo essersi laureato ufficialmente campione di Italia con il, realizzando il gol che ha fatto esplodere di gioia i tifosi azzurri , consegnando loro il terzodella storia, il bomber nigeriano Victor Osimhen si è lasciato andare ai ...Gli scudetti delsono diventati tre , ma ce n'è anche un altro che, decisamente, suscita ammirazione: è lodel bilancio . Gestione in utile, conti in equilibrio, prospettive rese ancora più allettanti ...Commenta per primo Assegnato locon ilche torna campione d'Italia, nelle restanti cinque giornate saranno la lotta per l'Europa e la sfida salvezza i grandi temi della Serie A. In particolare la zona Champions ...

Alex Meret è stato per tempo considerato, in maniera ingiusta e impropria, uno dei punti deboli del Napoli ma il portiere friulano, nel corso degli anni, è cresciuto… Leggi ...l'allenatore azzurro si è espresso così tramite il proprio account Instagram: "Tre le regole per essere Campioni: città appassionata… calciatori fantastici… e destini forti! GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE ...