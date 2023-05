Scudetto Napoli | Roberta Capua pronta a spogliarello | “Ma solo se lo fa Marisa Laurito”

Ilvince il suo terzoe Ciro Ferrara dedica una lunga lettera all'ex compagno di squadra Maradona, protagonista dei primi due ...Vince la strada, funzionano i social, la condivisione one to one, influisce la frammentazione dei canali. In seconda serata, dopo che il pareggio a Udine ha sancito il terzodel, Rai2 fa il 5,9%, Italia 1 il 6,4% e Sky l'1,4%. Il resto dell'attenzione distribuito su un'offerta molto distribuita tra on e off line. Tanto tuonò, ma non piovve. Almeno in tv. L'...Un collega, in particolare, si è voluto congratulare con il bomber nigeriano per l' impresacompiuta con il. Si tratta dell'attaccante inglese della Roma Tammy Abraham che con un ...

La SSC Napoli continua a postare foto degli addobbi Scudetto in città sui propri account social. TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it La SSC… Leggi ...Gigliola Alfaro - La squadra del Napoli, da giovedì 4 maggio, dopo il pareggio con l’Udinese 1 a 1, è matematicamente campione d’Italia. Uno scudetto ...