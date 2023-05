Scudetto Napoli | prefetto Palomba a Sky TG24 | Uomo morto non legato a festeggiamenti

(Di venerdì 5 maggio 2023) La morte dell’deceduto nella notte a, mentre la città festeggiava il terzodella sua squadra, non ha nulla a che a vedere con le celebrazioni per la vittoria calcistica. A smentire il collegamento tra i due eventi è ildel capoluogo campano, Claudio, ai microfoni di Sky. Il piano sicurezza messo a punto per evitare che idegenerassero ha retto, ha aggiunto il, e i controlli continueranno anche domenica prossima, quando iltornerà in campo – già campione d’Italia – contro la Fiorentina.

PAGELLE, ecco i fuochi d'artificio in città Ecco i fuochi d'artificio a Piazza Trieste e Trento adopo la vittoria dellodegli azzurri., allo ...Invece lodel nuovoè una storia ricca di intuizioni negli anni della sostenibilità, indispensabile per fronteggiare i tanti tycoon del calcio globalizzato. È decisiva, allora, la ...Commenta per primo Non manca la fantasia ai tifosi delcampione d'Italia: questa notte una nave ha solcato le strade della cittadina di Mugnano per festeggiare loconquistato dalla squadra di Spalletti.

Anche lui napoletano, accreditato allo stadio Friuli, ma rimasto nel suo quartier generale in una pizzeria della città di Belluno sede del fan club Napoli Calcio a seguire l’ultima tappa prima dello ...Un morto e quattro feriti. È drammatico il primo bilancio della festa dello scudetto per il Napoli campione d'Italia. Un 26enne è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da ...