Scudetto Napoli | Paolo Paganini | “Non dimentichiamo i punti tolti alla Juve “

Juventus,e la decisione del ds Lodelcome... primo snodo per diradare la nebbia che ancora " come detto " avvolge il futuro della Juventus. " La conclusione della stagione ...La notizia della vittoria delin Serie A ha fatto il giro del mondo. Il trionfo degli azzurri è stato ripreso da molti ... Festa -No, sceneggiata per il reddito: gelo da Del Debbio - ...Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , si è voluto complimentare personalmente con loconquistato daldi Luciano Spalletti . Fra i tanti encomi che la squadra di Aurelio di De Laurentiis sta ricevendo in queste ore è arrivato dunque anche quello dell'ad nerazzurro che ...

Il pullman del Calcio Napoli è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno (Caserta), dove ad attenderlo sono presenti centinaia di tifosi del Napoli, che già da qualche ora intonano cori e inneggi ...Divieto di sosta con rimozione coatta in diverse strade di Fuorigrotta a partire dalla serata di sabato 6 maggio e fino alle ore 2 di lunedì 8 ...