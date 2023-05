Scudetto Napoli | nel centro della città si festeggia prima della partita con l' Udinese

Per ilsi tratta del terzo, che arriva dopo 33 anni.... un'emozione incredibile che parte dama che arriva in tutto il mondo, un grande messaggio positivo", le parole del sindaco diManfredi sulloappena vinto.Claudia Villafane , ex moglie di Diego Maradona e madre di Dalma e Giannina , ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare loottenuto dal. Un'immagine mostra un cielo azzurro con le scritte 'Campione d'Italia ' e 'di sicuro state festeggiando, il cielo è in festa', riferendosi al campione scomparso ...

05.05 01:24 - VIDEO + FOTO SHOW - Napoli Campione d'Italia, Lady Mertens esulta: "Forza Napoli sempre" 05.05 01:21 - FOTO SHOW NM - Napoli Campione d'Italia, la gioia di Luciano Spalletti in ...(Agenzia Vista) Napoli, 05 maggio 2023 Le immagini dall'alto di Piazza Plebiscito, con migliaia di tifosi che si sono riversati in strada per festeggiare lo scudetto del Napoli. Fonte: Agenzia Vista ...