Scudetto Napoli | nel Casertano striscione choc su Anna Frank

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – Un’immagine dicon la maglia dele unocon la scritta “Tu sei napoletana, noi no!” è comparso ieri sera a Mondragone, comune del litorale, durante i festeggiamenti per lo. A denunciare e condre l’accaduto con un post su Facebook è il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga. “La stupenda ed ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di serie A da parte del– racconta – è stata macchiata da un gesto ignobile da parte di sconsiderati che hanno utilizzato e strumentalizzato il volto di, vittima delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale, al fine di deridere – in ...

Il Friuli, pur se quasi tutto addobbato d'azzurro, non è il Maradona, ma va bene lo stesso, perchè finalmente la vera festa per lopuò finalmente cominciare. Ilè dovuto arrivare fino ...Grazie al pareggio ottenuto a Udine, ilè riuscito a diventare aritmeticamente campione d'Italia. Per il club azzurro si tratta del ...la vittoria del campionato sancisce il suo primoda ...Dopo trentatre anni, il, il mio, è campione d'Italia. Vi spiego cos'è questa città e come ha vissuto in modo unico questo. Ce lo meritavamo da tanto tempo'. Poi, la giornalista,...

Le intuizioni di Giuntoli e De Laurentiis, più il lavoro di Spalletti, hanno spinto al rialzo i valori di mercato del nigeriano e del georgiano. E con la coppia… Leggi ...Napoli in festa per il Napoli, e le scene di giubilo che hanno fatto il giro del mondo possono diventare una ispirazione per un film. Di sicuro ci sarà la ...