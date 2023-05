Scudetto Napoli | Moggi | “Vittoria di squadra superiore | Osimhen simbolo”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ilha vinto con cinque giornate d’anticipo ed è stato uno spettacolo dall’inizio. Ha dimostrato dall’inizio del campionato la sicurezza di chi è: primo attacco, prima difesa e netto distacco in classifica, un percorso che non poteva non concludersi con ladello”. Queste le parole all’Adnkronos dell’ex dirigente del, Lucianoall’Adnkronos dopo il terzodegli azzurri. “Dopo la partenza dei vari totem e di Mertens su tutti, la società ha fatto scelte ottime con i nuovi investimenti. Bisogna applaudire De Laurentiis per quest’impresa e Spalletti per aver fatto coesistere l’intera rosa”, ha sottolineato. “è il giocatoredel ...