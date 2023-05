Scudetto Napoli | la mia notte di festa nella città ubriaca di tifo Come 33 anni fa

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Loce lo stiamo trezziando“, dice l’allenatore Luciano Spalletti alla vigilia del match point con l’Udinese. Per lui laepocale sarà quella di domenica sera, dopo la partita in casa con la Fiorentina, quando insieme ai giocatori/eroi si godrà il bagno (l’alluvione) di folla nei quartieri. E poi ci sarà l’ultimissima partita di campionato, il 4 giugno, con la consegna del titolo di campioni d’Italia. Fino ad allora non si smetterà di festeggiare, di urlare, di intonare cori, di fare caroselli e di sparare… E meno male che erano state vietate le vendite di fuochi d’artificio.è imprevedibile, dribbla la logica e fa lo sgambetto alle ordinanze del Comune. Al fischio finale dell’arbitro è un’esplosione di botti che neanche ladi Piedigrotta dei suoimigliori. Sul ...

Aurelio De Laurentiis, presidente del, ha parlato dopo la vittoria del terzoe non è mancata la polemica Aurelio De Laurentiis, presidente del, ha parlato dopo la vittoria del terzoe non è mancata la ...Roberto Saviano, scrittore napoletano, ha parlato al Corriere della Sera dopo lovinto dalRoberto Saviano, scrittore, giornalista e sceneggiatore napoletano, ha parlato al Corriere della Sera dopo lovinto dal. Le sue dichiarazioni: "Negli ultimi ..."Le suore cappuccine 33 ringraziano il Signore per il dono dellodopo 33 anni". Si legge sull'immagine del profilo Twitter di Suor Rosa Lupoli, monaca cappuccina del monastero S. Maria in Gerusalemme, detto delle Trentatrè. Negli ultimi giorni, ...

Tra i veterani in rosa (è arrivato a Napoli nell’estate 2017) ha da subito costruito un’intesa speciale in campo con il neo arrivato Kvaratskhelia. PIERLUIGI GOLLINI 6 Arrivato a gennaio dalla Fiorent ...Il ritorno in città solo in tarda mattinata, la prima notte da campioni d'Italia il Napoli la vive all'Hotel Là di Moret, la struttura che in Friuli ha ospitato ...