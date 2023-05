Scudetto Napoli | la festa nello spogliatoio – Video

Ilè campione d'Italia per la terza volta, in città esplode la festa e le vie si colorano d'azzurro: il punto a cura del nostro inviato ...Dopo la partita Udinese -che ha garantito loagli azzurri i tifosi napoletani sono entrati in campo per festeggiare ma gli ultras dell'Udinese li hanno aggrediti.A 33 anni di distanza,finalmente può festeggiare lonumero 3 della sua storia! C'è la zampata di Osimhen , capocannoniere della Serie A a quota 22 e giocatore africano più prolifico in Italia, assieme al ...

Anche se era ormai evidente da diversi mesi, il Napoli è campione d'Italia. Un traguardo che i partenopei avevano blindato ormai da tempo, ma che è diventato ufficiale solamente in occasione di questo ...Il presidente del Napoli e Luciano Spalletti commentano la vittoria. Il mister: "Dovevo vincere non avevo scampo" ...