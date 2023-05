Scudetto Napoli | Kvaratskhelia in lacrime | la reazione di Meret – VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023)piange per la vittoria dellodel: ladinel post partita con l’Udinese. Khvicha, il giovane talento georgiano del, non è riuscito a trattenere ledopo la vittoria dello, che è finalmente tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni con un pareggio d’oro conquistato sul campo dell’Udinese. Le emozioni sono esplose nello spogliatoio della Dacia Arena, dove il numero 77 della squadra partenopea si è seduto su una panca e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio e commovente.PIANGE: LADI ALEXIl compagno di squadra Alex ...

Ilè campione d'Italia per la terza volta, in città esplode la festa e le vie si colorano d'azzurro: il punto a cura del nostro inviato ...Dopo la partita Udinese -che ha garantito loagli azzurri i tifosi napoletani sono entrati in campo per festeggiare ma gli ultras dell'Udinese li hanno aggrediti.A 33 anni di distanza,finalmente può festeggiare lonumero 3 della sua storia! C'è la zampata di Osimhen , capocannoniere della Serie A a quota 22 e giocatore africano più prolifico in Italia, assieme al ...

Anche se era ormai evidente da diversi mesi, il Napoli è campione d'Italia. Un traguardo che i partenopei avevano blindato ormai da tempo, ma che è diventato ufficiale solamente in occasione di questo ...Il presidente del Napoli e Luciano Spalletti commentano la vittoria. Il mister: "Dovevo vincere non avevo scampo" ...