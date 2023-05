Scudetto Napoli | il tweet finto della Pro Vercelli fa boom

(Di venerdì 5 maggio 2023) Subito dopo la conquista del tricolore da parte degli azzurri “Complimentiper il vostro terzo! Ve ne mancano però altri 4 per poterci raggiungere”. La Propunge ilfresco campione d’Italia con unad alto tasso di ironia. Anzi, no. Subito dopo la conquista del tricolore da parte del, un utente modifica il proprio profilo Twitter e lo trasforma nel clone del profiloPro, storica società capace di vincere 7 scudetti oltre un secolo fa. Il risultato è uno sfottò in punta di penna che inganna migliaia di persone e qualche testata. Alla fine, a notte fonda, la ‘vera’ Prodeve correre ai ripari: “La F.C. Pro1892 intende prendere le distanze da ...

- La notte più lunga e più bella di. Gioia incontenibile per il terzodel. Troppo grande l'attesa dopo 33 anni dall'ultimovinto con Diego Armando Maradona in campo. Tra festeggiamenti, lacrime e cori, squadra e tifosi hann festeggiato come si ...L'ultimo, anzi l'unico capitano delscudettato era campione del mondo. Il suo nome, Diego Armando Maradona. Perché loarriva all'ombra del Vesuvio solo quando l'Argentina è campione ...Maradona celebrò il primo, Osimhen e Khvicha Kvaratskelia hanno fatto coppia per riportareai tempi di Diego. Si dirà: ci sono anche gli altri. Perché non Kim e Lobotka, Anguissa e Di ...

Pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese il Napoli è campione d'Italia a cinque giornate dal termine. Esplode la gioia nella città di Napoli. Fuochi d'artificio e botti. Un uomo di 26 anni è morto e tre p ...Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è deceduto al Cardarelli. Persone ritenute vicine alla vittima hanno poi danneggiato il ...