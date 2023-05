Scudetto Napoli | il sindaco di Varese espone la bandiera della squadra sul balcone del suo ufficio dopo la caccia degli ultras ai napoletani

(Di venerdì 5 maggio 2023) Giovedì sera ladi una trentina didelaiin festa per la vittoria per lo, documentata da Ilfattoquotidiano.it, che ha costretto la polizia a un intervento per evitare una vera e propria aggressione. Quindi la scritta sul muro di una scuola: “Vesuvio facci sognare. Colerosi.me…”. E alla fine il gesto delcittà lombarda, Davide Galimberti: unadelappesa suldel suo, e un messaggio per prendere le distanze da immagini che si sono viste solo ae ad Avellino: “Quanto accaduto a, gli scontri e le scritte sui muri, sono da condannare fermamente ...

Il 'gol' di Victor Osimhen, ovvero la rete dell'1 - 1 nella trasferta di Udine, permette all'attaccante nigeriano deldi raggiungere il record di gol segnati da un giocatore africano in Serie ...Così, se anche il Guardian molto democratico dedica solo un misero trafiletto all'incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra, sperticandosi di lodi invece per il, città e squadra 'underdog d'...Commenta per primo Ilè campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Lele Adani , ex giocatore ed attuale opinionista, ha celebrato lodegli azzurri postando uno scatto al murales di Maradona con ...

Nella notte di giovedì 4 maggio, grazie al pareggio rimediato contro l’Udinese per merito di Victor Osimhen che ha siglato il suo ventiduesimo gol in campionato, il Napoli si è laureato Campione ...La rete del nigeriano alla fine significherà scudetto L'esultanza dei tifosi davanti ai maxischermi allo stadio. (LaPresse) I tifosi del Napoli che hanno riempito il Maradona, esplodono davanti ai… Le ...