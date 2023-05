Scudetto Napoli | il messaggio del Pocho Lavezzi è da brividi

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilconquista il terzodella storia. A far commuovere tutto l’ambiente partenopeo è il grande ex, Ezequiel. Ilha conquistato il terzodella storia partenopea pareggiando alla Dacia Arena, sul campo dell’Udinese. Ad aprire le danze è stato Lovric con un gran gol a tredici minuti dall’inizio della sfida, ma un gran piazzato di destro di Osimhen ha fatto letteralmente esplodere tuttae i supporters partenopei. Ad esprimere tutta la sua gioia anche un grande ex azzurro, Ezequiel: IL LUNGODIUncommovente quello di Ezequiel, noto anche come “El ...