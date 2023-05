Scudetto Napoli | il conto alla rovescia e il boato | esplode la gioia in città

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Agenzia Vista), 05 maggio 2023 Ile poi ilche, ecco i festeggiamenti per la vittoria delloai quartieri spagnoli al "Largo Maradona". Per ilsi tratta del terzo, che arriva dopo 33 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

, al centro del Maradona , con 50mila sugli spalti intorno a lui, Aurelio De Laurentiis è l'eroe e può gridarlo forte: 'Oggi è il coronamento di un'attesa di 33 anni. Io quando arrivai ......torna campione . Il 'juorno buono' è il 4 maggio 2023, l'uomo che fa esplodere la festa è ovviamente Victor Osimhen , il volto del primosenza Diego Armando Maradona . In strada si ......nome Società Sportiva Calcioanno di fondazione 1926 allenatore Luciano Spalletti stadio Diego Armando Maradona Leggi anche Dieci quadri per un trionfo, quando può arrivare lo...

Lo scudetto del Napoli passa da Udine. In trasferta stasera gli uomini di Spalletti inseguiranno il grande traguardo, che sarebbe il terzo della storia azzurra. Il popolo partenopeo è in costante fibr ...