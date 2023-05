Scudetto Napoli | il Cardinale Sepe | “San Gennaro ha giocato in attacco e c’era pure la Madonna”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilha vinto loe festeggiano proprio tutti. Anche il noto ecclesiastico partenopeo, ilCrescenzio, arcivescovo della diocesi napoletana, in un’intervista a Il Mattino ha parlato del trionfo azzurro: “Il miracolo? Sangioca in: voi non lo vedete ma è il dodicesimo uomo in campo. E secondo me stavoltaanche la”, ha detto con una buona punta di ironia. SportFace.