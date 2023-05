Scudetto Napoli | i tifosi in strada cantano in coro l' inno della squadra

, al centro del Maradona , con 50mila sugli spalti intorno a lui, Aurelio De Laurentiis è l'eroe e può gridarlo forte: 'Oggi è il coronamento di un'attesa di 33 anni. Io quando arrivai ......torna campione . Il 'juorno buono' è il 4 maggio 2023, l'uomo che fa esplodere la festa è ovviamente Victor Osimhen , il volto del primosenza Diego Armando Maradona . In strada si ......nome Società Sportiva Calcioanno di fondazione 1926 allenatore Luciano Spalletti stadio Diego Armando Maradona Leggi anche Dieci quadri per un trionfo, quando può arrivare lo...

