Scudetto Napoli | i festeggiamenti arrivano in Georgia ed in Corea | elogi per Kvara e Kim

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lodelè arrivato dovunque: dal Vesuvio fino indel Sud, passando per la. Il tripudio azzurro ha attraversato kilometri e kilometri ed è arrivato ad essere festeggiato in tantissime parti del mondo. Ined indel Sud soprattutto: le due nazioni sono la patrie di due emblemi di questa vittoria schiacciante, ossia di Kvichatskhelia e di Kim Min-jae. Inhanno voluto aprire la mattinata con titoli che celebravano l’impresa del, targata: ilsi laurea campione d’Italia”, è il titolo del “n Times” che presenta una cronaca della partita e deiin Italia. ...

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato delloappena conquistato dal. Tutti i dettagli Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato dellodelall'Università del Foro Italico di Roma. PAROLE ...Il confronto è illustre e fa piacere, anche se Leo ed Erling… non hanno vinto uno. Mancava dai tempi di Diego, il dio che in città illumina ancora strade e balconi. Trent'...Commenta per primo Ciro Ferrara , ex calciatore e vincitore dellocoldi Diego Maradona, ha dedicato una lunga lettera all'ex compagno di squadra. Lo ha fatto nello speciale Dazn ' Caro Diego l'attesa è finita, questo è il rumore che fa la gioia'. ...

Napoli, 5 maggio 2023 - Napoli al decollo. La squadra di Spalletti è in aeroporto a Udine, dove a breve prenderà il volo per il ritorno a casa. Dovrebbe atterrare all'aeroporto militare di Grazzanise ...A Napoli è partita la grande festa. Dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera contro l'Udinese (alla rete di Lovric ha risposto il solito Osimhen), la squadra partenopea ha vinto, con addirittura cinque g ...