Scudetto Napoli | i complimenti di Benitez | “Successo straordinario | lo avete meritato”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Rafaha fatto ialper la conquista del suo terzo. Sul suo profilo Twitter, l’ex allenatore dei partenopei ha scritto: “al, al presidente Aurelio De Laurentiis e a tutti i suoi collaboratori. A Spalletti, a Giuntoli, ai calciatori, agli staff (quelli visibili e invisibili ma tutti egualmente importanti), a Tommaso Starace con il suo caffè speciale, ai giornalisti che seguono la squadra e a tutti coloro che hanno contribuito in ogni modo a questo“. Nonostante abbia guidato la formazione azzurra per soli tre anni, il tecnico spagnolo è rimasto molto legato al: “alla tifoseria innamorata della ...

, parla Renzo Arbore 'Lodelè provvidenziale perché non viene a confortare una città malandata o comunque con dei problemi come accadde 33 anni fa, o come nell'anno del ...L'artista napoletano, simbolo della tifoseria con i suoi inni cantati allo stadio e in tutto il mondo, ha partecipato a Gazza Twitch raccontando ...AGI/Vista - Il conto alla rovescia e poi esplode la festa al Largo Maradona, ai quartieri spagnoli, a, per la vittoria del. Ecco le immagini.

Napoletano, tifoso del Napoli, di cui è stato anche calciatore. Max Esposito applaude a TMW ora lo scudetto della squadra di Spalletti Il paragone con gli altri scudetti del Napoli è possibile "Non ...La vittoria dello Scudetto da parte del Napoli è stato un evento tanto atteso (ben 33 anni) che ha suscitato anche tante promesse (tra spogliarelli e topless) di showgirl e personaggi più o… Leggi ...