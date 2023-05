Scudetto Napoli | festeggia anche Certaldo | il paese di Spalletti | “Siamo felici”

(Di venerdì 5 maggio 2023) C'è, in provincia di Firenze,natale di Luciano, chee si congratula con il tecnico per lo

Diego Armando Maradona Junior ha parlato a Sky Sport della vittoria del terzoda parte delieri sera Diego Armando Maradona Junior ha parlato a Sky Sport della vittoria del terzoda parte del. PAROLE - "Mi sono emozionato al gol di Olivera contro ......e le condizioni da valutare di quei giocatori al rientro dal Qatar (per fortuna delnon c'... prima di coronare definitivamente quel sogno chiamatoE' arrivato il giorno! Lopiù annunciato della storia è arrivato a. Si sapeva da mesi e il terzo tricolore napoletano, in grado di sconfiggere anche la proverbiale scaramanzia dei partenopei oltre che gli ...

Con il pareggio in casa dell’Udinese, il Napoli di Luciano Spalletti e del Presidente Aurelio de Laurentiis ha conquistato il terzo Scudetto della storia e a poche giornate dalla fine della Serie A, ...L'invasione di campo ieri, gioiosa, alla Dacia Arena per lo scudetto del Napoli, poi gli incidenti con i tifosi dell'Udinese. Poi, su eBay, spunta un annuncio: «Vendesi zolla» come nuova ...