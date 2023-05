Scudetto Napoli e tweet Juve | il ' caso' in Parlamento

Ed era fresca la vittoria del titolo del, con il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che ieri festeggiando lo(che a più riprese ha definito "della programmazione e ...Ilvince lo, la Juve fa i complimenti con un pizzico di velenosa ironia e il tema arriva in Parlamento. Il messaggio del club bianconero, che negli anni dei 9 titoli consecutivi raramente ...ORDINE PUBBLICO PER LO- 'Colgo l'occasione per fare i complimenti al, li abbiamo fatti ufficialmente anche in sede di assemblea. Era dal 2001 che non vinceva una squadra ...

Con il pareggio in casa dell’Udinese, il Napoli di Luciano Spalletti e del Presidente Aurelio de Laurentiis ha conquistato il terzo Scudetto della storia e a poche giornate dalla fine della Serie A, ...L'invasione di campo ieri, gioiosa, alla Dacia Arena per lo scudetto del Napoli, poi gli incidenti con i tifosi dell'Udinese. Poi, su eBay, spunta un annuncio: «Vendesi zolla» come nuova ...