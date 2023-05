Scudetto Napoli | è festa anche social | oltre 8 400 interazioni

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ricercacom: boom di messaggi e like per Di Lorenzo, Politano e Rui. Il figlio dell'ex presidente Ferlaino (Com): "Dall'Argentina agli Usa la gioia dei tifosi di tutto il mondo invade il web" Ilè campione d’Italia. La vittoria dellosta generando grande interesse in tutto il web, con milioni di conversazioni eprovenienti da utenti di tutti il mondo. È quanto emerge dalla ricerca realizzata daCom con la piattaforma proprietariaData. Dal 30 aprile ad oggi, si sono registrate 245.866 conversazioni con8.400.000, per un totale stimato di5 bilioni di impression. Un dato confermatodalle tante immagini festose ...

Dopo avere vinto il loro primoin 33 anni e una nottata di celebrazioni in grande stile, i tifosi delraccontano che hanno ancora voglia di festeggiare e promettono che continueranno a farlo fino alla fine della ..., una droga che fa dimenticare la realtà E così ilce l'ha fatta a vincere il suo terzo, per altro annunciato e a lungo rimandato. Spalletti è il nuovo santo protettore ...Terzodel: le immagini più soprendenti e la lettura antropologica di una vittoria. Vigilia di incoronazione per Carlo III, le ultime curiosità sulla cerimonia e il suo significato. ...

È di 203 persone soccorse nella notte a Napoli, tra cui tre poliziotti feriti in modo lieve da aggressori, il bilancio degli interventi medici compiuti durante la festa scudetto, protrattasi fino alle ...La showgirl partenopea, ex di Mario Balotelli e tifosissima azzurra, a Un Giorno da Pecora parla dell'impegno hot che aveva preso in caso di conquista del titolo da parte della squadra di Spalletti ...