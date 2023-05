Scudetto Napoli | Diego Maradona jr | papà sta festeggiando in paradiso

(Di venerdì 5 maggio 2023), lui, c'è sempre. Anche 33 anni dopo l’ultimo trionfo in campionato. Tra le facce dei protagonisti che hanno conquistato il terzostampate su bandiere, striscioni, sciarpe, o anche da...

Colazione sul golfo e nei vicoli colorati di azzurro, così la città si è svegliata in festa dopo la vittoria ieri sera a Udine e il terzovinto già ...I soggetti fondamentali per il titolo: Kvara, Spaletti edelè puro merito, al di fuori delle logiche di potere. Seppure con gli occhi del tifoso, per Saviano l'ultimo ...... tra oggi e domani sventoleranno un po' di bandiere azzurre fino a domenica, quando ci sarà- Fiorentina e De Laurentiis ha già annunciato la vera e propria festa. Ci sarà anche ...

Roma, 5 mag. ”Ma quale spogliarello Non ho l’età. Sotto sotto al vestito certo che sarò nuda”. Così Marisa Laurito, emozionatissima per la conquista dello scudetto da parte del Napoli, all’Adnkronos ...(Agenzia Vista) Napoli, 05 maggio 2023 La mattina dopo i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli i tifosi festeggiano ancora. Ecco le loro voci raccolte nel centro storico di Napoli. Fonte: Agenzi ...