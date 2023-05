Scudetto Napoli | Cruciani non si smentisce | “Retorica del Sud insopportabile | il loro popolo non ha vinto nulla”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Trae il conduttore de La Zanzara Giuseppenon scorre buon sangue. Il motivo? A volte è capitato, durante la sua trasmissione, che ironizzasse su alcuni fatti di cronaca avvenuti nella città partenopea: spesso e volentieri i suoi interventi in cui si chiede “in quale città è successo questo?”, con musica napoletana di sottofondo, hanno fatto il giro dei social. “La. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. Ladel sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Haildi? Ma quale vittoria del, hala società e non il”. Queste le dichiarazioni di Giuseppe ...

Notte di festa e follia a: in città si registrano oltre 200 feriti. Un ragazzo di 26 anni è morto ucciso da colpi d'arma da fuoco ma, come confermato dal prefetto Palomba, l'episodio non è connesso ai festeggiamenti. ...PAGELLE, ecco i fuochi d'artificio in città Ecco i fuochi d'artificio a Piazza Trieste e Trento adopo la vittoria dellodegli azzurri., allo ...Invece lodel nuovoè una storia ricca di intuizioni negli anni della sostenibilità, indispensabile per fronteggiare i tanti tycoon del calcio globalizzato. È decisiva, allora, la ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un morto e quattro feriti. È drammatico il primo bilancio della festa dello scudetto per il Napoli campione d'Italia. Un 26enne è morto e altre quattro persone sono rimaste ...