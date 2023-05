Scudetto Napoli | azzurri campioni d' Italia | esplode la festa Spari in città | 1 morto LIVE

Congratulazioni alper la conquista del suo terzo', si legge sul profilo twitter bianconero. Già negli scorsi giorni si era registrate polemiche, sia per le parole di Aurelio De ...la festa per la vittoria delloera già iniziata da giorni e non accenna a smettere. Piazza Trieste e Trento è gremita di tifosi in festa per il terzodella squadra partenopea. ...Invasione di campo alla Dacia Arena al triplice fischio di Udinese -che si è conclusa 1 - 1. Quella che doveva essere una festadopo un pò si è trasformata in autentico caos generale con scontri tra tifosi delle due squadre sul rettangolo verde. I ...

Napoli è Campione d'Italia: la 'Festa Scudetto' in diretta per le vie della città (Video) Ilper la terza volta nella storia del calcio italiano. I giocatori ed i tifosi stavolta possono finalmente ...Luciano Spalletti tra gioia e lacrime: la dedica alla città e alla famiglia. Il primo scudetto della sua carriera in Italia è un misto di emozioni che giorno dopo ...