Scudetto Napoli | Alemao | ' Manca Diego | sarebbe stato felice'

, trentatré anni dopo loalla giornata numero 33 che ha scatenato entusiasmo dilagante in strada fino all'alba nel capoluogo campano e in provincia. Un successo ottenuto con una marcia ......le poche ore di sonno) euforici Più di 200 feriti Sono 203 i feriti arrivati nei pronto soccorso degli ospedali digestiti dall'Asl1 durante la notte dei festeggiamenti per lo- Sui social stanno arrivando tanti complimenti per il terzovinto dal. Oltre a quelli provenienti dalle squadre avversaria e dagli addetti ai lavori, i tifosi delhanno accolto con grande piacere il tweet dei Coldplay , la band ...

Si chiamava Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine l'uomo deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stato ferito la scorsa notte - durante i ...Nella serata dello scudetto al Napoli ad Avellino in viale Italia un gruppo di ultras incappucciati ha strappato le bandiere del Napoli dalle mani di chi stava festeggiando. In altri centri della ...