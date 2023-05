Scudetto | messaggio del Napoli dall’aeroporto | Tranquilli | ragazzi! Lo stiamo riportando a casa…

(Di venerdì 5 maggio 2023) “loa casa”. E’ il post delprima di imbarcarsidi Ronchi del Legionari. Un nastro trasportatore dei bagagli ed un pallone immortalati dal fotografo. L’arrivo della squadra è previsto alle 15.50 ma non è ancora chiaro se l’aereo atterrerà a Capodichino o all’aeroporto militare di Grazzanise. La squadra – a meno che Spalletti non conceda la giornata libera – si allenerà in vista della gara di domenica con la Fiorentina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...in un tweet gli auguri inviati dal presidente della Fiorentina per la vincita delloMv ... Rocco Commisso Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso su twitter un...Così come il Torino: ' Complimenti al Napoli per la meritata vittoria dello'. 'Voluto, meritato, conquistato, complimenti Luciano! ' é stato, invece, ildell'Empoli, club in cui ..., Vittorio Emanuele: 'Anche se mio figlio ha acquistato il Savoia, tiferò sempre Napoli' Ildella Casa Reale per celebrare l'incredibile traguardo calcistico Il poster del club con ...

Lo scudetto è del Napoli: il messaggio da brividi di Lavezzi Corriere dello Sport

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Lazio ...Ieri sera, dopo la matematica vittoria dello scudetto da parte del Napoli, anche Rocco Commisso ha voluto inviare un messaggio al presidente Aurelio De Laurentiis per complimentarsi, come riportato da ...