Scudetto del Napoli | la tragedia dopo la vittoria e i festeggiamenti | morto a 26 anni

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una festa che si è trasformata in. È questo quello che è successo per un ragazzo di 26che èa seguito di una sparatoria durante idellodel. È successo tutto nel capoluogo partenopeo, proprio mentre la città era in visibilio per lonumero 3 della squadra campana. Ma prima di parlare di questo c’è da dire che non è stato l’unico incidente della serata, solo il più grave. Anche a Udine, pocoil triplice fischio dell’arbitro è accaduto quello che non doveva proprio accadere. Quando infatti i tifosi delhanno fatto la solita invasione di campo, tipica di ogniall’italiana, alcuni facinorosi della curva rivale hanno deciso di far ...