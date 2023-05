Scudetto del Napoli | la commozione e la toccante dedica di Spalletti

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il tecnico toscano si è commosso parlando della famiglia L’artefice del terzodelcalcio, arrivato dopo 33 anni, si chiama Luciano. L’allenatore, dopo un campionato dominato ha portato a casa l’agognato tricolore. Al termine della partita pareggiata con l’Udinese l’allenatore ha mantenuto calma e serenità. Nel post garaha detto: “Quelli come me che sono abituati a lavorare duramente sempre, non riescono a gioire. La felicità è una cosa fugace. Ora devo rilavorare, ripartire. Bisognerebbe riuscire a fermarsi ma è un’impostazione di vita”. E poi: “Vedere i partenopei felici, sorridere, è la più grande emozione. Sono loro che la trasferiscono a me. Il problema era arrivare qui, col sentimento di una città sul collo. Loro la esprimeranno nei momenti duri, superandoli pensando a questa ...