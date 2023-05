Scudetto del Napoli | il cuore non regge e muore in stazione

Dopo aver rimandato la festanella partita contro la Salernitana, il Napoli è riuscito a diventare campione d'Italia ... ma ufficializzato nella serata4 maggio. Tra i tanti complimenti ...Nella garaMeazza in pole il No Goal, proposto a 1,74, mentre il Goal vale 1,99 la posta. ... Il Napoli torna al Maradona dopo la conquista dellograzie al pareggio di Udine, per ospitare ...... in gol anche ai Mondiali, si è calato benissimo nella nuova parte, tanto da trascinare i campani in tutte le stagioni, togliendosi pure lo sfizio di rinviare loNapoli. Dia segna di ...

Tifoso del Napoli preso a bastonate a Roma durante la festa scudetto. Il video RomaToday

La squadra e la società hanno di fronte snodi cruciali: il ds del Napoli piace, ma non è l'unico. E sui giocatori peseranno le sentenze ..."Vendo Zolla Terreno Dacia Arena Napoli campione": e' questo il testo di un annuncio su ebay, comparso nel primo pomeriggio di oggi, con ...