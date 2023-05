Scudetto | Ciarambino | La camorra non sporca la bellezza di questa festa e di questa città

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 maggio 2023) «Grande gioia per la conquista delloma l’ennesimo omicidio dirende una sera didal sapore amaro e dai risvolti drammatici – dichiara Valeria, consigliere regionale del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – È stato bellissimo vedere centinaia di famiglie con bambini al seguito riversarsi per le strade e le piazze di Napoli per festeggiare un evento atteso da tre decenni. Napoli ha dimostrato ancora una volta una coesione insuperabile, ponendo in risalto oltre che la suastorica e artistica incomparabile, anche la capacità di unirsi. Quanto accaduto non deve sminuire la gioia dei napoletani ere unabellissima e spontanea, ma dimostra per l’ennesima volta che la criminalità ...