Scudetto al Napoli | bolgia al murale di Maradona | Quartieri Spagnoli impazziti di felicità

I complimenti sono arrivati, ma… Subito dopo la vittoria dellodelè arrivato il tweet della Juventus, come quello di altri club. Dalla Continassa, però, un filo di sarcasmo e una frecciatina sul passato: 'Visti i tanti complimenti ricevuti in ...campione d'Italia: quanto vale loPer illa stagione 2022/2023 sarà da ricordare sia dal punto di vista sportivo che economico. Grazie alla vittoria delloe all'arrivo ...( LA DIRETTA - LA FESTA - LE REAZIONI SOCIAL ) FOTOGALLERY Getty/LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, è festa al Maradona e in tutta la città. FOTO È esplosa la ...

Xavier Jacobelli si è soffermato sullo scudetto del Napoli ai microfoni di Sportitalia: "Si tratta del trionfo del progetto di De Laurentiis, di un progetto che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...