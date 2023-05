Scudetto | a Napoli non è solo festa | oltre 200 feriti e un morto durante la notte

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag – Lodelporta la città inma la situazione va fuori controllo. E così si contano addirittura ie la disgrazia di unladi caos, come riporta anche la Gazzetta.del200e uni festeggiamenti Muore pure un uomo di 26 anni, Vincenzo Costanzo,i festeggiamenti per lovinto dalieri sera dopo il pari con l’Udinese. Colpi d’arma da fuoco lo hanno colpito, nel contesto di unadi gioia ma in cui non sono mancati episodi di assoluta follia. Costanzo era stato ricoverato ...

Notte di festa e follia a: in città si registrano oltre 200 feriti. Un ragazzo di 26 anni è morto ucciso da colpi d'arma da fuoco ma, come confermato dal prefetto Palomba, l'episodio non è connesso ai festeggiamenti. ...PAGELLE, ecco i fuochi d'artificio in città Ecco i fuochi d'artificio a Piazza Trieste e Trento adopo la vittoria dellodegli azzurri., allo ...Invece lodel nuovoè una storia ricca di intuizioni negli anni della sostenibilità, indispensabile per fronteggiare i tanti tycoon del calcio globalizzato. È decisiva, allora, la ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un morto e quattro feriti. È drammatico il primo bilancio della festa dello scudetto per il Napoli campione d'Italia. Un 26enne è morto e altre quattro persone sono rimaste ...