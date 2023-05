Scudetto 2023 | Napoli campione d' Italia | il rientro della squadra in città LA DIRETTA

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il pareggio contro l'Udinese assegna loalche tornad'dopo 33 anni. Inesplode la festa: molti i feriti, una ventenne è ricoverata in ospedale dopo essere stata investita durante i festeggiamenti. Il prefetto a Sky TG24: 26enne ucciso nella notte non è legato alla festa dei tifosi

Ieri il Napoli ha vinto lodopo 33 anni, la tifosissima azzurra Caterina Balivo è felicissima. Dopo la vittoria dello s cudetto del Napoli, Caterina Balivo impazzisce di gioia e su Instagram posta a caldo un video di ...Napoli è stata colpita da un agguato di camorra durante i festeggiamenti per lodel Napoli, ma non ha nulla a ...BOLOGNA Anche il pivot della Virtus Toko Shengelia era a Udine, in curva con i tifosi del Napoli, a festeggiare lodegli azzurri. Il gigante georgiano, amico del connazionale Khvicha Kvaratskhelia , protagonista del trionfo, indossava anche la maglietta del Napoli e ha raccontato la sua serata da ultrà ...

Scudetto 2023, Napoli campione d'Italia: festa e attesa per il rientro della squadra. LIVE Sky Tg24

MARIGLIANO – Un gravissimo episodio di violenza ha macchiato la nottata dei festeggiamenti per il 3° scudetto del Napoli in città. Era passata da tempo la mezzanotte quando vicino alla Posta di Marigl ...La vittoria dello scudetto da parte del Napoli viene celebrata anche in Georgia, patria di Khvicha Kvaratskhelia che viene osannato come un eroe nazionale.