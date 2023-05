Scontro Italia-Francia  sui migranti L’intervista  a Tajani | «Frasi inaudite |   Parigi si deve scusare»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il ministro degli Esteri ammette che «di sicuro il resto dell’esecutivo Macron non la pensa come Darmanin, ma il comunicato dinon è sufficiente»

La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Migranti,- Francia' apre il maggiore quotidiano nazionale. Tema che torna in spalla con l'intervista al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ('...... dopo i tentavi di avvicinamento della Lega di Salvini al Partito popolare europeo (PPE) di centro - destra, di cui fa parte Forza. Per saperne di più /// PARIGInel parlamento ...Il punto che il Napoli cercava per laurearsi campione d'alla fine è arrivato, ma nelle pieghe della partita in casa dell' Udinese si nascondono ...in area di rigore friulano dopo unocon ...

Scontro Italia-Francia sui migranti. Salta il bilaterale Tajani-Colonna Agenzia ANSA

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Per qualche motivo, qualcuno ovvio, qualcuno imperscrutabile, qualche altro annusabile (termine però impegnativo come si vedrà in questo contesto) la storia piace molto a La Repubblica. Il quotidiano ...