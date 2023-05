Scontri tra ultras a Udine al termine della partita | i tifosi del Napoli e i bianconeri invadono il campo – Video

2023 - 05 - 04 22:51:51tifosi in campo alla Dacia Arenasi sono verificati in campo quando alcune decine di tifosi dell'Udinese sono scesi in campo dove era in corso una pacifica ...Le due curve sono venute a contatto e ci sono statile due tifoserie. I tafferugli hanno creato il panico con un fuggi fuggi generale dei tifosi che sono scappati sugli spalti. L'...Napoli , è la notte del terzo scudetto. Ma a Udine dopo il triplice fischio la festa è cominciata seguita da una rissale opposte tifoserie sul campo .si sono verificati in campo quando alcune decine di tifosi dell'Udinese sono scesi in campo dove era in corso una pacifica invasione di campo da parte dei ...

Una vittima e un ferito grave: è questo il bilancio dell’incidente che si è consumato a Paternò sulla SS 284 tra un furgone e due auto.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...