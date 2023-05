Schianto frontale tra Punto e Panda | donna morta sul colpo | tre feriti

Sassari. Intorno alle 13:00 la squadra operativa della sede centrale è intervenuta per un incidente stradale avvenuto a Ittiri, in via Sassari, angolo piazza del Donatore. Per cause da accertare due ......all'interno di una galleria lungo la strada statale del Brennero . L'esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio ma quel che è certo è che loè ...Non è nota l'identità della persona che ha perso la vita nello scontro, ma pare che locon ... Nella prima parte della mattinata, infatti, un 24enne è morto a Fasano in uno scontrocon ...

Incidente tra San Sebastiano da Po e Lauriano: scontro frontale tra due auto, due donne in ospedale (una grave) TorinoToday

L'incidente è avvenuto oggi 4 maggio alle 19.30 lungo via Brenta a San Martino di Lupari. Sul luogo dell'impatto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cittadella e l'elisoccorso da Padova ...BOLZANO. L'allarme è scattato poco prima delle 15 di oggi nella zona di Campodazzo, frazione del comune di Renon: due auto sono rimaste coinvolte in un terribile frontale all'interno di una galleria l ...