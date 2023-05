Scandicci | Autostrade per l’Italia consegna al comune gli impianti sportivi di Casellina Anche il campo di calcio

...di coda in sud tra il bivio A1 - Variante e Firenze, in direzione Roma. Segnalati anche 2 chilometri di coda in A11 Firenze - Pisa Nord tra Prato Est e bivio con la A1.per l'...... sull'Autosole, vicino a Firenze , al km 282, dopo lo svincolo di. Bilancio drammatico: ... Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polstrada e personale della Società. I ......di coda in sud tra il bivio A1 - Variante e Firenze, in direzione Roma. Segnalati anche 2 chilometri di coda in A11 Firenze - Pisa Nord tra Prato Est e bivio con la A1.per l'...

Casellina, Autostrade per l’Italia consegna al Comune di Scandicci il nuovo complesso sportivo FirenzeToday

Il sindaco Fallani: “Un giorno importante, abbiamo i nuovi impianti in tempo per il torneo dell’Amicizia del Melarancio nell’anno del quarantesimo anniversario del tragico incidente” ...Autostrade per l’Italia ha consegnato, giovedì 4 maggio 2023, al Comune di Scandicci 20.000 metri quadrati di nuovi impianti sportivi negli spazi adiacenti alla galleria Casellina, ovvero i campi ...