Scampia | sorpresi con la droga | arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) un 18enne e un 32enne per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Ieri mattina gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di uno stabile di via Eugenio Colorni un uomo che indirizzava alcune persone verso un altro uomo e quest’ultimo, in cambio di denaro, ha consegnato loro qualcosa. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due trovandoli in possesso di 88 dosi di eroina del peso di circa 84 grammi, 25 dosi di cocaina del peso di circa 12 grammi e 324 euro. E.R.,18enne napoletano con precedenti di polizia e un 32enne serbo, irregolare sul territorio nazionale, sono finiti in manette per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il ...