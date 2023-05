Saviano | “Napoli unisce tutti De Laurentiis ha un merito unico | vi spiego”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Robertoparla del terzo scudetto del: “Questa squadraveramentei tifosi in una città non sempre unita“. Lo scrittore ai microfoni di Radio Rai ha commentato la vittoria del titolo del: “In questa città c’è la bellezza di giocare a pallone, è gioco vero, si torna ragazzini, vivi di emotività, ti arrabbi. La forza di questa squadra e di questa città, è che fa diventare noi. Quando gioca ilsi è uniti, i tifosi si compattano con questa squadra, c’è veramente la sensazione che possa vincere“. Poi Robertoaggiunge: “Va dato atto ad Aurelio Deche è riuscito a vincere combattente il sistema camorristico allo stadio, non ha svenduto ila fondi dove non si sa da dove arrivano ...

Lo ha scritto su Twitter Roberto Saviano pubblicando l'hashtag "#napolicampioneditalia" e una foto in cui sorride con una sciarpa con la scritta "SSC" tra le mani.

Sono trascorsi 33 anni ma alla fine il terzo scudetto del Napoli è arrivato e con lui i festeggiamenti dei tifosi di tutta Italia, tra cui quelli di tanti VIP napoletani e non che fanno il tifo o che ...«Dopo 20 anni non vince una squadra del Nord. È un miracolo di De Laurentiis, ben oltre l’entusiasmo: anche chi non segue il calcio lo sente suo. Non è solo tifo, è una pernacchia in faccia a certi gi ...