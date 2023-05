Sassuolo Vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 maggio 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I neroverdi cercano i tre punti per superare in classifica i rossoblù che, dal canto loro, provano ad inseguire una complicata qualificazione in Europa.Vssi giocherà lunedì 8 maggio 2023 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium.VS: LE(4-3-3): Consigli, Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio, Frattesi, M. Lopez, M. Henrique, Berardi, Defrel, Laurentie’. All. Dionisi(4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyryakopulos, Moro, Schouten, Orsolini, Dominguez, Ferguson, Barrow. All. Thiago MottaIN TV Il match sarà visibile in diretta ...