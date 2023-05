Sarno ricorda le vittime della frana del 1998

, con le sue 137 vittime, fu la città maggiormente colpita dalla frana. "ha pagato un tributo in vite umane eccessivo, ci furono 137 vittime nella nostra città, 160 in tutto il cratere; ...... una mostra fotografica e documentaria curata da Antonio Milone e Rosario Petrosino, nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal comune diper il venticinquesimo anniversario delle frane ...... '25 anni or sono la furia di madre natura si abbatteva sui comuni di, Siano, Bracigliano, ... Anche Baronissile vittime dell'alluvione ' Una delle grandi tragedie italiane che sconvolse ...

A 25 anni dalla devastante frana che provocò 160 vittime, la città di Sarno ha ricordato quei tragici eventi. Una giornata di riflessione e sensibilizzazione a cui ha partecipato anche Fabrizio Curcio