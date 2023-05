Sarno commemora le vittime dell’alluvione nel giorno del venticinquesimo anniversario

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di oggi, in Piazza 5 maggio, nella sede del teatro “De Lise” di(SA), si è svolta una cerimonia dizione in occasione del 25°della tragedia del 5 maggio 1998 che ha colpito il Comune di, quando il centro cittadino a seguito di un eccezionale evento piovoso venne sommerso da fango e detriti che causarono la morte di 137 persone e la distruzione di centinaia di abitazioni. Nella circostanza, il Consiglio Comunale, nel riconoscere lo straordinario contributo offerto, tra gli altri, dai Carabinieri intervenuti in soccorso dei cittadini sarnesi, ha attribuito la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, rappresentata nella persona del Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Antonio Jannece, con la seguente ...

Il distacco della valanga di fango dal monte Pizzo D'Alvano generò un bilancio tragico da cui il paese non sembra mai essersi risollevato. Il tempo della storia sembra essersi fermato ...