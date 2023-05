Sangue sulle festa scudetto | come muore a 26 anni | atroci sospetti a Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un uomo di 26, con precedenti, è morto nella notte a, dopo esser stato ferito da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. È successo in zona Piazza Volturno. La vittima è stata ricoverata all'ospedale Caldarelli dove è morta poco dopo. Altre tre persone, una donna di 26e due giovani di 24 e 20, sono state ferite da colpi d'arma da fuoco, ma non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Una delle ipotesi più accreditate è che tutti siano stati feriti nello stesso luogo dove sarebbe stato colpito anche il 26enne morto. Ma non finisce qui. Più tardi un uomo di 49e un giovane di 19 sono stati medicati nella notte, all'ospedale Pellegrini del capoluogo campano, per ferite alle mani causate dall'esplosione di petardi. Il ragazzo ha riportato la ...