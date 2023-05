Sangue sulla festa scudetto | 26enne morto e 203 feriti

Non ho mai fatto il test, ma sono sicuro di avereanche un po' italiano', dice. IL RIFUGIO ... Father And Son: 'Stavo provando a scrivere le musiche per un musicalRivoluzione russa. ...Rimase impressa la famosa scena della partenza a bordo di uno scooter dopo aver insultato a... Rafa Benitez fu uno di questi e la sua presenzapanchina del Napoli per esempio agevolò l'...Chi non può donareo plasma perché non idoneo, può sempre fare una donazione liberale o ... Altre informazioni sull'associazione sono presentipagina Facebook e sul sito https://sossangue.

Sangue sulla festa scudetto a Napoli: morto 26enne e altri tre feriti, spari nel centro città Fanpage.it

Altri tre giovani sono rimasti feriti da spari esplosi in strada durante la festa mentre due persone hanno riportato ferite alle mani per colpa dei petardi ...Napoli, sangue durante i caotici festeggiamenti-scudetto: colpi d’arma da fuoco, ucciso un 26enne e altre 3 persone ferite ...