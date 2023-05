Samp | contestazione ultrà in Lega | cori e lancio di banconote false

...all'hotel Gallia a Milano (dove si stava svolgendo l'assemblea di Lega) per contestare la Lega serie A e la richiesta di prendere provvedimenti a carico dei responsabili dopo l'interruzione di- ...Laè andata avanti tra cori e striscioni ed ha preso di mira diversi rappresentanti ... La situazione dellaa questo punto si avvicina, sempre di più, al momento decisivo . Dopo l'...... dallaa Garrone e Ferrero e alla figuraccia di Pellegri che dopo aver segnato il raddoppio provoca inutilmente i tifosi dellaandando ad esultare sotto la Sud portandosi le mani ...

Una trentina di tifosi blucerchiati in trasferta a Milano hanno inscenato una manifestazione davanti alla sede della Lega. Striscioni in difesa del club ...Il patron biancoceleste preso di mira fuori dall’assemblea di Lega Contestazione per Claudio Lotito a Milano. Il presidente della Lazio, in occasione dell’assemblea di Lega, è stato insultato dai tifo ...