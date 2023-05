(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – “Iniziative come quella di Ail sono molto importanti perché mettono in correlazione due tematiche come l’ambiente e laumana”. Così il Sub Commissario bonifiche discariche, Nino, a margine della convention organizzata dall’Ail dal titolo ‘Curare e prendersi cura’ arrivata alla terza edizione. “Dal punto di vista normativo europeo la discarica è sempre più una soluzione residuale, quelle poche ancora presenti devono essere presidiate e ben gestite per evitare problemi e ripercussioni negative nel codice ambientale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

'Iniziative come quella di Ail sono molto importanti perché mettono in correlazione due tematiche come l'ambiente e laumana'. Così il Sub Commissario bonifiche discariche, Nino, a margine della convention organizzata dall'Ail dal titolo 'Curare e prendersi cura' arrivata alla terza edizione. 'Dal ...Scarcerato dopo un mese Ai domiciliari Michele: i carabinieri lo sorpresero insieme a un'... indolore e non invasiva focalizzato sullae sul benessere della persona. Il Centro Terapia ...... con conseguenze sempre più allarmanti per la nostramentale. I motivi per cui tendiamo a ...pulp e gli spargimenti di vernice vermiglia che completano il climax narrativo dei film di. ...

Salute: Tarantino, ‘Normativa Ue prevede superamento discariche’ ilmessaggero.it

(Adnkronos) – “Iniziative come quella di Ail sono molto importanti perché mettono in correlazione due tematiche come l’ambiente e la salute umana”. Così il Sub Commissario bonifiche discariche, Nino T ...Jamie Foxx sta male. L’attore spavaldo e brillante di Django Unchained di Quentin Tarantino, lo straordinario Ray Charles del film Ray, per il quale ha vinto un Oscar e un Golden Globe, il giovane qua ...