(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCarni e salumi vendute senza alcuna attenzione alle norme igienico-sanitarie. E quanto hanno riscontrato i vigili urbani digli ordini del comandante Rosario Battipaglia con il nucleo diannonaria guidato dal capitano Attilio Olanda in un servizio congiunto che si è svolto ieri con personale personale dell’ASL – U.O.C. di Prevenzione Collettiva e del Servizio Veterinario. I vigili sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, ed hanno effettuato un sopralluogo congiunto presso undella Zona Industriale di. I controlli hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nei reparti Macelleria e Salumeria. È stata per questo disposta ha la loro immediata chiusura e la sospensione ad horas delle attività complementari alla vendita. Il personale del ...

...bar diè stato chiuso per 10 giorni dalla Squadra Amministrativa della Questura di... è un fenomeno che viene particolarmente attenzionato dagli operatori di, atteso che un ...... di bevande alcooliche ai minori, oltre ad essere un reato, è un fenomeno che viene particolarmente attenzionato dagli operatori di- ha ricordato il questore di, Giancarlo Conticchio ...La Squadra Amministrativa della Questura diha effettuato, in ambito cittadino, una serie di controlli agli esercizi commerciali e ai ...particolarmente attenzionato dagli operatori di, ...

Salerno, polizia municipale e Asl chiudono supermercato mac anteprima24.it

StampaPersonale del Nucleo di Polizia Annonaria del Comando della P.M. di Salerno – diretto dal Comandante dr Rosario Battipaglia e coordinato dal Resp. del Nucleo – Cap. Attilio Olanda, congiuntament ...Blitz della Polizia Municipale di Salerno in un supermercato della zona orientale dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Per questo motivo, è stata sospesa la produzione in segu ...