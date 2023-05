Salerno | incentivi per l’energia rinnovabile | scoperto danno erariale da 800mila euro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, la guardia di finanza del comando provinciale di, ha eseguito un decreto di sequestro conservativo ante causam – confermato in sede cautelare con ordinanza del giudice designato – di denaro e di beni, per un valore complessivo di oltre, nei confronti di una società salernitana, operante nel settore dei trasporti, e del suo amministratore unico pro tempore, che incassava contributi, previsti per promuovere lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative e sostenibili, non spettanti. Le indagini, riguardanti illeciti legati alla produzione di energia elettrica da fonti alternative, eseguite dalle fiamme gialle del gruppo disotto la direzione della Procura Regionale per la Campania – Corte dei Conti, hanno da subito evidenziato alcune anomalie ...