Salernitana | Dia da sogno | i numeri del senegalese

(Di venerdì 5 maggio 2023) Passare da un gol in semifinale di Champions League al giocarsi la salvezza con la maglia dellasembrerebbe a primo udito la storia di un declino improvviso, ma è invece il racconto dello straordinario riscatto di Boulaye Dia. L’attaccanteè senza dubbio il calciatore del momento in Serie A, protagonista nel giro di sette giorni del gol che ha rimandato l’attesissima festa scudetto del Napoli e di una tripletta di pregevole fattura contro la Fiorentina. Se laè, a cinque giornate dal termine del campionato, a pochi passi dalla permanenza in Serie A nonostante una difesa traballante (la terza peggiore del torneo, con 54 gol subiti in 33 partite) e diverse vicissitudini in panchina (doppio esonero di Davide Nicola, prima richiamato e poi sostituito con Paulo Sosa), buona parte del merito va ...

Top Il protagonista indiscusso della 33a giornata è Boulaye(66 crediti). L'attaccante dellaha realizzato una tripletta nel 3 - 3 contro la Fiorentina, arrivando a quindici gol in ......in particolare all'atteggiamento avuto da una frangia dei tifosi napoletani che ha mal digerito le legittime richieste di rispetto della, e lo 'sgambetto' all'84esimo fatto da Boulaye...... uno che segni in serie serve sempre Dalla semifinale di Champions League con la maglia del Villarreal, alla lotta per la salvezza con la. Cosa sia passato nella mente di Boulaye, di ...

Due big di A e il sogno Premier: Dia oggetto del desiderio La Gazzetta dello Sport

Dalle 22.50 città scatenata con sfilate, cori, e fuochi d’artificio. Non sono mancati gli sfottò per i rivali. E la Salernitana, soprattutto dopo il derby di domenica al Maradona è entrata di diritto ...(Salernonotizie.it) Anche quelli più “esuberanti”, come la donna che è diventata virale in rete per aver dato spettacolo in strada ... Dopo aver fallito l'occasione avuta contro la Salernitana, il ...