Sace e Bei al fianco di Tim sul 5G con un finanziamento da 360 milioni

(Di venerdì 5 maggio 2023) La Banca europea per gli investimenti (Bei) assistita in parte da una garanzia di, conferma l’impegno aldi Tim nello sviluppo delle infrastrutture di rete di ultima generazione, nell’attesa che si chiuda la partita per la vendita della rete dell’ex Telecom. Come? Attraverso unda 360di euro dedicato al potenziamento della copertura 5G in Italia. Un accordo perfezionato da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei, Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, insieme a Bernardo Attolico, chief business officer di. Nel dettaglio, ilconcesso dalla Bei e garantito al 60% daa conferma della strategicità degli investimenti, permetterà a Tim di ampliare la copertura 5G della popolazione e del territorio nazionale ...

